ماراثون زايد الخيري في نيويورك ديسمبر المقبل تزامناً مع عام الـ 50 و«إكسبو دبي»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، عن آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق الحدث الذي سيقام في الرابع من ديسمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات الإمارات بعام الـ50، واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن السباق سيكون لمسافة خمسة كيلومترات، مؤكداً أن النسخة الجديدة ستكون حافلة بالكثير من الفعاليات المميزة، بينها إقامة احتفالية خاصة بعام الـ50، إضافة إلى احتفالية أخرى يدعى إليها رجال أعمال إماراتيون، وسيتم فيها الاحتفال بقرار مدينة نيويورك تخصيص الثاني من ديسمبر ليكون يوماً إماراتياً بامتياز، بناءً على مقترح كان قد تقدم به عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نيويورك، السيناتور كيفين توماس.

وتقدم الكعبي بوافر الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة إقامة هذا الماراثون الخيري باسم زايد، ليحمل معه كل معاني الخير والعطاء.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في دبي، بحضور رئيس مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، وعدد من الشخصيات الرياضية:

سيشارك في هذا الحدث أيضاً العديد من المؤسسات والشركات التجارية في هذا اليوم الإماراتي المميز. وقال إنه في إطار الترويج للحدث، تم عمل إعلانات لمدة أسبوع في «تايمز سكوير» بنيويورك، هدفت لعرض إنجازات الإمارات. وكشف أيضاً عن أن هناك محطة جديدة للماراثون في الشرق الأوسط، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.

من جانبه، قال الحبتور: «الماراثون مهم جداً لأهل الإمارات، وهو مصدر فخر للجميع، خصوصاً أنه سيتم فيه رفع علم دولة الإمارات عالياً في أهم موقع في العالم بمدينة نيويورك عاصمة المال والثقافة والعلم»، معرباً عن استعداده للتعاون التام مع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح الحدث الكبير، الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news