شباب الأهلي يقتنص نقطة بعد "معاناة" أمام كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

خرج شباب الأهلي بنقطة تعادل صعب أمام كلباء اليوم في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وكان قريبا من الخسارة في المباراة التي اقيمت في ضيافة "النمور". ولعبت براعة وخبرة حارس مرمى شباب الاهلي ماجد ناصر دورا مهما في الحفاظ على شباكه نظيفة وسط هجمات خطيرة للاعبي كلباء، وعلى رأسهم الغيني كامارا.

وسدد كامار باتجاه مرمى شباب الأهلي أربع كرات خطرة ضاعت وسط يقظة الحارس ماجد ناصر، بينما أخطرها في الشوط الثاني كادت تدخل المرمى لولا القائم. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، مقابل 11 لكلباء. وكانت أولى المحاولات الجادة من جانب كلباء عندما سدد مهند العنزي كرة مرت أعلى العارضة بعد كرة وصلته من ضربة ركنية مضيعا فرصة محققة في الدقيقة 8، بينما كانت المحاولة الاخطر لشباب الاهلي عندما سدد يحيى الغساني كرة باتجاه مرمى (النمور) ابعدها فهد سبيل 22.

وكاد كلباء يفتتح التسجيل لولا تدخل ماجد ناصر أمام تسديدة كمارا 27. ورد الغساني بكرة صاروخية ابعدها حارس كلباء جمال عبدالله في الدقيقة 33، بينما ذهبت كرة الايراني قايدي بجانب المرمى 35.

وابعد حارس كلباء كرة هدف محقق سددها البرازيلي ادواردو وهو في حالة انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 53. ورد قائم شباب الاهلي كرة سددها كمارا في الدقيقة 77، بعد مجهود فردي مميز، وعاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية اخرى تصدى لها ماجد ناصر ببراعة.

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