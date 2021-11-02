كأس القارات لكرة القدم الشاطئية تنطلق في دبي اليوم.. دخول الجمهور مجاناً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في الساعة 16:15 من مساء اليوم منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، وتستمر إلى السادس من نوفمبر الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم هي: الإمارات، روسيا، إيران، الباراغواي، السنغال، إسبانيا، اليابان، البرتغال، وسيكون الحضور الجماهيري مجانياً، بحسب مجلس دبي الرياضي.

ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب السنغال في الساعة الرابعة والربع مساء اليوم، فيما يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب إسبانيا في الساعة الخامسة والربع، ويلعب منتخب روسيا بطل العالم مع نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا ربع، فيما يواجه منتخب إيران، الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات وحامل لقب النسخة التاسعة من البطولة، منتخب الباراغواي في الساعة الثامنة مساء.

وكشف قائد منتخب روسيا نيكولاي كريشانوف الذي قاد فريقه للفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية أنه عازم على العودة بالفريق إلى منصات التتويج والفوز باللقب الرابع في كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وقال كريشانوف لموقع «بي إس روسيا» الإلكتروني: «بالنظر إلى أن فريقنا سيأتي إلى هنا كبطل للعالم، سنلعب بروح معنوية مرتفعة، وبكل تأكيد سيكون مستوى الفريق على أعلى مستوى ممكن، والفوز بالكأس الرابعة وحده هو الذي يرضي طموحاتنا».

كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

- المجموعة الأولى: الإمارات، إسبانيا، البرتغال، السنغال.

- المجموعة الثانية: روسيا، إيران، اليابان، باراغواي.

اليوم الأول

- البرتغال × السنغال (16:15)

- الإمارات × إسبانيا (17:15)

- روسيا × اليابان (18:45)

- إيران × باراغواي (20:00)

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