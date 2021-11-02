منتخب بناء الأجسام يصل إلى برشلونة للمشاركة في بطولة العالم

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

وصلت بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك، أمس، إلى برشلونة للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق الخميس المقبل. ويمثل منتخب بناء الأجسام: أيوب رزوقي والماس البلوشي وعبدالله رستم وموسى البلوشي وأحمد البلوشي وخالد الفلاسي وناصر الوحشي وسعيد الماس ومطر الظاهري وبدر يوسف. وفي الكلاسيك: جاسم الهرمودي وخالد البلوشي وعبدالله المطيري وخليفة برمان. وفي الفيزيك شعيب عبدالله ومحمود البلوكي وجمعة صالح وماجد رحماني وعلي النقبي وسيف جميل. وفي الماسكولار عبدالله درويش.

طباعة
أعلى