الحوسني رئيسة للجنة صندوق اليونسكو للقضاء على المنشطات

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

فازت ممثلة الإمارات، الدكتورة ريمة الحوسني، بدورة جديدة لرئاسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد تصويت الدول الأعضاء بالصندوق في الانتخابات التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس على هامش مؤتمر الدول الأطراف للقضاء على المنشطات في «اليونسكو»، لتستمر بذلك في منصبها للدورة 2022-2023، علماً بأنها أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الصندوق عام 2008.

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