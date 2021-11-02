الجزيرة يسعى لملامسة الصدارة

المصدر: منصور السندي ■ عجمان

يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على عجمان عند الساعة 20:15 من مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يأمل أصحاب الأرض استعادة اتزانهم مجدداً، والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام خورفكان بهدفين نظيفين، ما تسبب في تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع، في حين يتطلع الجزيرة الذي يحتل المركز الثاني خلف العين المتصدر إلى الفوز السادس، ورفع رصيده إلى 19 نقطة وملامسة الصدارة في حال تعثر العين «المتصدر» برصيد 18 نقطة أمام الظفرة اليوم.

ويخوض الجزيرة المباراة بروح معنوية عالية، بعد فوزه الثمين على بني ياس في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، وخاض الفريق ثماني مباريات، فاز في خمس، وتعادل في واحدة، وخسر في مباراتين.

في المقابل، يسعى البرتقالي خلال هذه المواجهة إلى تجنب الخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري.

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