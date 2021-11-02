حكم مباراة الشارقة والوحدة.. صاحب شخصية قوية ومتخصص مواجهات كبيرة

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يتميز حكم مباراة فريقي الشارقة والوحدة التي ستُقام يوم غد في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، الدولي الألماني توبياس سيتلير (40 عاماً) بقوة الشخصية، وعرف عنه دائماً قيادته للمباريات الكبيرة والدربيات سواء في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم أو الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، من بينها مباراة برشلونة الإسباني ونظيره يوفنتوس الإيطالي في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020-2021.

وقاد توبياس في سبتمبر الماضي مباراة منتخبي الدنمارك وإسرائيل التي انتهت بفوز الدنمارك بخمسة أهداف نظيفة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، كما أدار في أكتوبر الماضي مباراة منتخبي السويد واليونان التي انتهت بفوز السويد 2-صفر ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأ سيتلير مشواره في التحكيم في عام 2002 ونال الشارة الدولية في التحكيم في 2014.

ويعد هذا ثاني ظهور لصافرة أجنبية في الدوري الإماراتي، بعدما تواجد طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم الدولي التركي جونيت شاكير الذي قاد مبارة شباب الأهلي والجزيرة ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها الصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي بعد 36 عاماً من الغياب.

وتبلغ كُلفة طاقم التحكيم الأجنبي للمباراة الواحدة في دوري أدنوك للمحترفين، وفقاً لاتحاد الكرة الإماراتي 170 ألف درهم.

وقرر اتحاد كرة القدم في سبتمبر الماضي الاستعانة بالصافرة الأجنبية، للمشاركة في إدارة مباريات في دوري المحترفين.

ويتواجد الشارقة في المركز السادس بقائمة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور ثماني جولات، برصيد 13 نقطة (فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر ثلاث مباريات)، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 14 نقطة (فاز في ثلاث مباريات وتعادل في خمس ولم يخسر حتى الآن).

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