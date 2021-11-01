مدرب الشارقة: هدفنا عدم استقبال الأهداف في الفترة الحالية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مدرب الشارقة الاسباني خوان كارلوس أن الشارقة سيفقد لاعبين وصفهم بالمهمين جدا، خلال مواجهته المرتقبة أمام الوحدة يوم بعد غد الأربعاء ضمن الجولة التاسعة لدوري المحترفين لكرة القدم، مشددا على أنه يثق في القائمة التي ستتواجد في القائمة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه يثق في اللاعبين الموجودين، وتمنى أن يقدم الفريق مباراة جيدة وقوية.

وقال خوان كارلوس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي في الشارقة "هناك ثلاثة لاعبين لن يكونوا موجودين في الفريق هم خالد باوزير المصاب وشاهين عبد الرحمن وكذلك سالم سلطان بسبب الطرد".

وشدد مدرب الشارقة على أن هدفهم في الفترة الحالية هو عدم استقبال الأهداف بجانب تقوية الناحية الدفاعية.

ووصف خوان كارلوس المباراة بالمهمة جدا لفريقه، مشيرا إلى أن الوحدة ناد كبير ومحترم ولديه لاعبين على أعلى مستوى، مؤكدا أن الخط الامامي للوحدة يمثل خطورة كبيرة.

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