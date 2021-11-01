لجنة الانضباط تعتمد خسارة فريق يونايتد بسبب مخالفة قانونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.



وأطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة ناديي بني ياس والجزيرة في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً ، وقررت إيقاف حسن خالد عمر لاعب نادي الجزيرة مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف درهم للاعتداء على حكم المباراة .



كما أطلعت على تقرير حكم المباراة التي جمعت فريقي سيتي والجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى ، وقررت إيقاف عادل عيد سليمان لاعب فريق سيتي ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ستة آلاف درهم لقيامه بدفع شخص من منظمي المباراة.



وأعتمدت اللجنة خسارة فريق يونايتد لمباراته ضد فريق الهلال يونايتد بنتيجة ( 3 – 0 ) لمشاركته لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة ، وخسارة فريق ليوا لمباراته ضد فريق الأتفاق بنتيجة ( 3 – 0 ) وتغريمه مبلغ وقدره خمسة آلاف درهم لعدم توفيره رجال الأمن ، ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لفريق أتلتيكو أرابيا لتأخر نزول فريقه لمدة أربع دقائق قبل بداية الشوط الأول ، وذلك في مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الظفرة قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً ، ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي حتا لإرتكاب جماهيره أفعال من شأنها عرقلة سير المباراة ، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً.

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