عرض مباشر لديربي مانشستر على الشاشات الكبيرة في مدينة زايد الرياضية السبت

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عن تنظيم عرض خاص في أبوظبي، لمشاهدة أحداث مباراة ديربي مدينة مانشستر على الشاشات الكبيرة مباشرة خلال عطلة الأسبوع القادمة، وذلك في ملعب رقم 12 بمدينة زايد الرياضية.

وستتاح الفرصة للمشجعين للحضور ابتداء من الساعة 3.30 عصراً من يوم السبت، حيث يمكنهم مشاهدة التميمة الرسمية للسيتي Moonbeam في أول ظهور لها في أبوظبي، إضافة إلى إمكانية التقاط الصور مع كؤوس بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو، التي حققها النادي خلال موسم 2020/2021.

وإلى جانب الحدث، ستقام الحصص التدريبية التي تنظمها مدارس السيتي لكرة القدم، من الساعة 3:30 عصراً إلى 8:00 مساءً، حيث تتيح الفرصة للصغار لمشاهدة نجوم السيتي وهم يلعبون، لتكرار مهاراتهم في الملعب التدريبي.

ومع انطلاق اللقاء الكروي المرتقب في تمام الساعة 4:30 مساءً، يمكن للجماهير مشاهدة المباراة، وتشجيع السيتي في المباراة المهمة التي ستعرض على شاشتين كبيرتين من أحدث طراز في الملعب 12 بمدينة زايد الرياضية.

وستتوفر أكشاك للمأكولات والمشروبات للمشجعين خلال الحدث، كما تتوفر أيضاً طاولات النزهة للعائلات القادمة لمشاهدة المباراة.

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