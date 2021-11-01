المطروشي وغالب يستعدان لـ «مونديال أبوظبي للسباحة» بمعسكر أوكرانيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يغادر سباحا المنتخب الوطني، يوسف المطروشي، وسالم غالب، إلى أوكرانيا، بعد غدٍ، للانتظام في معسكر تمهيداً للمشاركة في بطولة الألعاب المائية التي ستقام في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، ويترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، بوجود المدرب المواطن مروان الحتاوي.

وكان المطروشي وغلاب قد ظهرا بشكل رائع في البطولة العربية، التي اختتمت أخيراً في أبوظبي، حيث حصد يوسف المطروشي سبع ميداليات ملونة، منها أربع ذهبيات فردية، وذهبية وفضيتان في التتابع بمرحلة 16-18 عاماً، بينما نجح سالم غالب في الفوز بخمس ميداليات، منها فضية وبرونزية فرديتان وثلاث ميداليات ذهبية وفضيتان في المرحلة نفسها، إضافة إلى تحطيم 10 أرقام دولة بمرحلتي 16-17 سنة.

وقال نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «يستمر معسكر الإعداد أسبوعين فقط بمدينة خاراكوف في أوكرانيا، وينقطع التدريب والعودة إلى التدريبات بسبب امتحانات السباح سالم غالب، ويعوض ذلك بمعسكر داخلي في الإمارات بمجمع حمدان، وسيكون التدريب في مسبح 50 متراً، وهو ضرورة للاحتكاك الجيد للسباحين البطلين قبل الوجود في بطولة العالم».

وأَضاف: «النتائج التاريخية التي تحققت في البطولة العربية هي نتاج عمل طويل من السباحين يوسف المطروشي، أفضل سباح في تاريخ الإمارات، وسالم غالب، البطل القادم الذي نجح في حصد ميداليتين، رغم أنه كان ينافس سباحين أكبر منه بعامين، إضافة إلى تحطيم 10 أرقام دولة، ونعمل وفق آلية محددة بالترتيب ما بين اتحاد السباحة ونادي الوصل وبرنامج أبوظبي وكل الأندية، لتأهيل السباحين للمنتخبات الوطنية».

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