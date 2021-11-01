الوحدة يقتنص «النصر» في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حقق فريق السلة في نادي الوحدة فوزاً صعباً على مضيفه النصر، بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة «90-87»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت أيضاً عودة شباب الأهلي بانتصار مستحق من صالة الشارقة بواقع «80-67»، وفوز البطائح على ضيفه الوصل «79-67»

وعزز شباب الأهلي صدارته بتسع نقاط، بفارق نقطة عن كل من الشارقة والنصر اللذين تشاركا المركز الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news