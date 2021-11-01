«الشارقة الرياضي» يعتمد برنامج دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال، برنامج دورة كلباء الألعاب الشاطئية، التي ستقام بمدينة كلباء من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، كواحدة من مبادرات المجلس لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، وإبراز الواجهة الحضارية، وتبلغ جوائز البطولة نصف مليون درهم، وتشمل سبع ألعاب، هي: كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والجري لمسافة 10 كلم، والتجديف، والسباحة المفتوحة، والترايثلون.

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