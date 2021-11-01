النصر يتخطى عقبة شباب الأهلي في دوري اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

فاز فريق اليد في نادي النصر على مضيفه شباب الأهلي «27-23» في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال.

وفرض النصر نفسه شريكاً على الشارقة في صدارة الترتيب العام بـ15 نقطة لكل منهما، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما استمر الوصل في المركز الرابع بـ10 نقاط، ويتشارك الجزيرة ومليحة المركز الخامس بست نقاط، بفارق نقطة عن العين ودبا الحصن.

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