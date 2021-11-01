عوانة: ما يحدث في بني ياس ليس مرضياً.. لكن الدوري لايزال طويلاً

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أكد قائد فريق بني ياس، فواز عوانة أن ما يحدث في «السماوي» بتراجعه للمركز الـ12 برصيد ست نقاط فقط بعد ثماني جولات في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم هو أمر غير مرضٍ، لكنه وعد في الوقت نفسه بالعمل على استعادة الثقة مجدداً، وتحقيق انطلاقة جديدة وقوية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المنافسة حالياً في بدايتها، وأن مشوار الدوري لايزال طويلاً.

وقال عوانة في تصريحات صحافية «كلنا نشعر بعدم الارتياح لما يحدث، جميعنا شركاء في تحمل المسؤولية، علينا في الوقت نفسه أن نعرف أن مشوار الدوري لايزال طويلاً، يجب علينا أن نستعيد تركيزنا سريعاً للمباراة المقبلة».

واعتبر قائد «السماوي» أنه لا ينبغي عليهم النظر للخلف، في إشارة للخسار في الجولة الماضية أمام الجزيرة، بنتيجة 1-3، ضمن الجولة السابعة من المسابقة، وقال: «لا يمكن النظر للخلف، هذا هو الأمر الواقع، ترتيبنا متأخر وهو مركز لا يليق بالفريق، حالياً تنتظرنا مواجهة مهمة أمام فريق الإمارات في ملعبنا، في الوقت الراهن مواجهة الإمارات ستكون بمثابة لقاء على ست نقاط». وتعليقاً على الصعوبات التي يواجهها «السماوي» في المباريات، أوضح فواز عوانة أن معاناة الفريق مع استثمار الفرص لاتزال مستمرة، وقال: «الفريق يعاني استثمار الفرص وظهر ذلك في مباراة الجزيرة الماضية، لقد حصلنا على ثلاث إلى أربع فرص في الشوط الأول للتسجيل، من المستحيل إضاعتها، استثمارها كان يفرق كثيراً لأن التقدم يمنحنا دفعة إضافية». وألقى قائد الفريق باللوم على حظهم العاثر في بعض المباريات، وقال: «حظنا سيّئ في الفترة الحالية، وكان ذلك واضحاً في مباراة الجزيرة خصوصاً في توقيت الهدف الذي سجله منافسنا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، توقيت ذلك الهدف أثر علينا بكل تأكيد، هناك فرق كبير بين أن تدخل استراحة بين الشوطين متعادلاً وبين أن تتلقى هدفاً في الدقيقة الأخيرة». على جانب آخر، استأنف فريق بني ياس تحضيراته للمباراة المرتقبة التي ستجمعه مساء بعد غدٍ مع فريق الإمارات على استاد الشامخة ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وتتعزز صفوف «السماوي» في اللقاء بعودة لاعب الوسط غاستون سواريز، وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الجزيرة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وهو ما أثر على أداء الفريق نظراً لاعتماد الفريق عليه بشكل أساسي في وسط الملعب.

• «لا يمكن النظر إلى الخلف، ترتيبنا متأخر ولا يليق بالفريق».

• «حظنا سيّئ في الفترة الحالية، وكان ذلك واضحاً في مباراة الجزيرة».

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