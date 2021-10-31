مهند العنزي يطمح إلى العودة لصفوف المنتخب الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - كلباء

كشف لاعب المنتخب الوطني المعار من العين إلى اتحاد كلباء مهند العنزي عن تطلعاته لأن يكون ضمن خيارات الهولندي مارفيك مدرب المنتخب الاماراتي في المستقبل القريب.

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة اتحاد كلباء مع شباب الاهلي: "طموحي الشخصي المحافظة على المستوى الفني الحالي وتقديم أفضل ما لدي وأجتهد، كما أطمح لأكون ضمن الخيارات لنيل شرف الإستدعاء لتمثيل المنتخب".

وأضاف: "طموحي مع الفريق هو تحقيق نتائج ومركز أفضل في جدول ترتيب الدوري وأن يصل النمور إلى أبعد نقطة في مسابقة كأس رئيس الدولة، وكذلك في كأس رابطه المحترفين".

وبخصوص مواجهة شباب الاهلي، قال العنزي "أتمنى أن نؤدي مباراة مميزة ليخرج الفريق بنتيجه إيجابية"، موضحا ان "لدى اتحاد كلباء مدافعين على مستوى عالٍ، ومن الصعب على أي لاعب أن يحصل على مكان أساسي في التشكيلة في ظل تواجد عبدالسلام و محمد سبيل و سانتيني، لكنه اجتهد وإنتهز الفرصة التي أتيحت له".

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