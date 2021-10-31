البرازيلي أوليفيرا والأردني القيسي بطلا «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نجح البرازيلي دي أوليفيرا بطل وزن الديك في المحافظة على لقبه في النسخة الـ24 من دولية «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أمس بصالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي، بتنظيم «بالمز الرياضية».

كما توج الأردني علي القيسي، بلقب البطولة في وزن الريشة، بعد فوزه على منافسه الكوري دي جيوم عبر الإخضاع في نزال قوي ومثير. حضر منافسات البطولة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

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