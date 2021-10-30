«فيفا» يطلب إقامة مباراتي لبنان أمام «الأبيض» و«إيران» خلف أبواب موصدة

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

اصطدمت آمال جماهير منتخب لبنان لكرة القدم في ارتياد المدرجات للمرة الأولى منذ نحو عامين، بطلب الاتحاد الدولي (فيفا) إقامة مواجهتي إيران والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 المقبلتين خلف أبواب موصدة لأسباب أمنية، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر لوكالة (فرانس برس).

وفي ما يحقق منتخب لبنان نتائج إيجابية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية، يواجه إيران في 11 نوفمبر والإمارات في 16 منه في صيدا (جنوب) ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل لبنان المركز الثالث (5 نقاط) خلف إيران (10) وكوريا الجنوبية (8)، وأمام الإمارات (3) والعراق (2) وسورية (1)، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات بينما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

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