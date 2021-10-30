العربي يهزم "جلف إف سي" ويواصل صدارة "الهواة"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز فريق العربي على فريق "جلف إف سي" بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي باولو سيلفا في الدقيقة 38 من المباراة التي اقيمت اليوم السبت في ملعب نادي الشارقة في الحزانة محققا انتصاره الرابع على التوالي في بطولة دوري الدرجة الأولى "الهواة"، ليصبح رصيده 12 نقطة بالمركز الاول بينما تجمد رصيد " جلف إف سي" عند ست نقاط بالمركز الخامس.

وفاز دبا الحصن على مستضيفه الجزيرة الحمراء بهدف مقابل لاشيء سجله اللاعب العماني محمد المربوعي في الدقيقة 76، ليصبح رصيد دبا الحصن 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

وفاز البطائح على مستضيفه مصفوت بهدفين نظيفين سجلهما كل من البرازيلي رودريغو سيلفا في الدقيقة 40، والايفواري ايريك دانييل في الدقيقة 57، ليصبح رصيد البطائح عشر نقاط في مركز الوصيف، بينما مصفوت بنقطة واحدة في المركز 12.

وتعادل مسافي مع حتا بدون اهداف ليصبح رصيد كل منهما خمس نقاط في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

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