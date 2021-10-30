مدرب الجزيرة: الحظ خدمنا أمام بني ياس.. والتراجع بسبب المجهود الكبير

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن «الحظ خدمهم في توقيت الهدف الأول الذي سجله عبدالله رمضان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من مواجهة بني ياس ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين أول من أمس، حيث فاز الجزيرة 2-صفر». وتابع في المؤتمر الصحافي: «ذلك الهدف كان سبباً مباشراً في منح الفريق القدرة على خوض الشوط الثاني بهدوء وثقة». في المقابل فسر تراجع أدائهم قبل نهاية اللقاء إلى المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في الشوط الأول. وقال كايزر: «لعب الفريقان في الشوط الأول مباراة مفتوحة للغاية، ونسق المباراة كان عالياً».

وأضاف: «التقدم بالنتيجة والتفوق في الأداء جعل اللاعبين يفكرون في إظهار قدراتهم الفردية، وتسبب هذا الأمر في خسارتنا للكرة بشكل سهل، وفي الدقائق الأخيرة لم نتخذ القرارات بشكل جيد».

في المقابل، اعترف مدرب بني ياس، الروماني دانيال ايسيلا، بأن الهدف الأول أفقد الفريق الثقة في النفس، وقال في المؤتمر الصحافي: «قدمنا أداء مثالياً في الشوط الأول حتى جاء هدف الجزيرة في نهايته، لكن عموماً يجب أن نصحح هذا الامر ونستعيد ثقتنا في أنفسنا خلال الفترة المقبلة».

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