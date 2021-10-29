الهاشمي: النقطة مكسب للعروبة أمام فريق قوي مثل الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أشاد مساعد مدرب العروبة، عبدالعزيز الهاشمي باداء فريقه في المباراة التي تعادل فيها العروبة مع الشارقة بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين أمس، قائلا لـ" الامارات اليوم" إن "النقطة أمام فريق قوي مثل الشارقة مكسب". وأضاف: أحب أن أشيد بأداء اللاعبين والروح القتالية التي ظهروا بها.

وعن الهدف المبكر في شباك فريقه، قال: المدرب فتحي العبيدي حريص على معالجة ذلك لكن الاهم ان الفريق تمكن من تسجيل الاهداف والعودة بالنتيجة.

من جهته قال مدرب الشارقة خوان كارلوس في تصريح صحافي: "كنا نستحق الفوز، ونيل الثلاث نقاط مؤكدا وجود بعض الاخطاء والتفاصيل التي يتوجب حلها".

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