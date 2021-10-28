سالم غالب.. سباح صاعد يسجل 10 أرقام جديدة في البطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد سباح المنتخب الوطني الصاعد سالم غالب، أن هدفه التواجد في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد الحصول على فترة الإعداد التي تؤهله للمنافسة، مشيراً إلى أن عدم حصوله على ميداليات ملونة كثيرة في البطولة العربية للسباحة التي اختتمت أمس في مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي بأبوظبي، يعود إلى المرحلة العمرية التي يشارك بها، حيث يشارك في مرحلة 16-18 سنة، وعمره 16 عاماً، أي أنه ينافس سباحين أكبر منه بعامين.

وفاز سالم غالب بأربع ميداليات: فضية وبرونزية في الفردي، وذهبية وفضية في التتابع.

وحافظ السباح الصاعد بالمنتخب الوطني سالم غالب على تواجده القوي في السباحة الإماراتية بعدما نجح في تحقيق 10 أرقام دولية جديدة باسمه من خلال مشاركته في البطولة العربية للسباحة.

وقال سالم غالب، الذي انضم إلى برنامج الموهوبين الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة: «هدفي هو التأهل رسمياً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأعمل على ذلك من الآن من خلال التدريبات المتواصلة، وأسعى إلى التوازن بين المدرسة والتدريب اليومي في النادي، إضافة إلى التواجد في معسكر المنتخب الوطني، والبطولة العربية كانت رائعة وجاءت بعد غياب طويل من التوقف عن المشاركة في البطولات المحلية والعربية».

ونجح سالم غالب في تسجيل 10 أرقام دولية جديدة في سباقات «200 متر متنوع» بزمن 2:08:50 دقيقة، وسباق «200 متر فراشة» بزمن 2:04:60 دقيقة، و«100 متر متنوع» بزمن 59:04 ثانية، و«200 متر حرة» بزمن 1:53:36 دقيقة، و«100 متر حرة» بزمن 50:30 ثانية. وسجلت كل هذه الأرقام باسمه في مرحلتي 16 و17 سنة.

من البطولة

■ تأهل السباح التونسي الأولمبي أحمد حفناوي إلى بطولة العالم للسباحة (أبوظبي 2021) التي ستقام في ديسمبر المقبل، عقب تحقيق الرقم التأهيلي في سباق «400 متر حرة».

■ فشلت السباحة المغربية إيمان البارودي في تحقيق الرقم المؤهل لسباق «50 متر صدر» في بطولة العالم.

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