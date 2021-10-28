شمسة بنت حشر والمطوع يتنافسان على رئاسة «الطائرة»

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

دخلت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، سباق الترشح لمنصب رئيس مجلس اتحاد الكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024، وبحسب بيان صحافي، قدمت أمس أوراق ترشحها عن نادي الوصل كثاني المترشحين للمنصب، فيما كان الدكتور أحمد المطوع، الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد، قدم أوراق ترشحه عن نادي النصر.

وسيظل باب الترشح مفتوحاً حتى يوم الأحد المقبل، على أن تتواصل بعدها العملية الانتخابية بفتح باب الطعون وإعلان القوائم النهائية، بينما ستجرى الانتخابات يوم 23 نوفمبر المقبل، بينما ستعلن النتائج النهائية يوم 9 من ديسمبر المقبل.

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