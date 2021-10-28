12 لاعباً في قائمة «أبيض الشواطئ» لكأس القارات
اختار مدرب منتخب كرة القدم الشاطئية، محمد المازمي، 12 لاعباً في القائمة المُشاركة في كأس القارات، التي تقام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم بدبي من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.
وضمت القائمة كلاً من: محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، حسن الحمادي، علي محمد، وليد محمد، حميد جمال، أحمد ملاحي، عبدالله عباس، كمال علي.
ويفتتح المنتخب مشواره بمواجهة إسبانيا يوم 2 نوفمبر.
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