أسرع رجل في العالم يتدرب بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس أسرع رجل في العالم والفائز بذهبية 100 متر في " أولمبياد طوكيو 2020" مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم لتدريباته خلال زيارته لدبي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

والتقى ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم البطل الأولمبي عقب الحصة التدريبية التي أجراها بمضمار النادي تحت إشراف مدربه باولو كاموسي والتي استمرت لمدة 3 ساعات .

ورحب العصيمي بأسرع رجل في العالم، واطلعه على إنجازات نادي دبي لأصحاب الهمم وأنشطته والمبادرات المختلفة التي قام بها من خلال مشاهدة الفيلم الوثائقي الذي جسد نجاحات النادي في جميع المجالات.

وأوضح أن اختيار البطل الأولمبي الإيطالي لمضمار النادي يؤكد مكانة "دبي لأصحاب الهمم" العالمية من خلال تنظيمه لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية على رأسها " أم الألعاب.

وأشار إلى أن "دبي لأصحاب الهمم" قدم أبطالا حققوا ميداليات بارالمبية خلال الـ 20 سنة الماضية في مقدمتهم البطل محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية " أثينا 2004" والحاصل على 3 ميداليات بارالمبية ذهبيتي أثينا 2004 وريو 2016 وفضية بكين 2008.

من جهته أبدى البطل الأولمبي أعجابه بالمنشآت الرياضية بالنادي ولا سيما المضمار إضافة إلى الأنشطة والبرامج المقدمة لـ "أصحاب الهمم "، مؤكدا أن مضمار النادي سيكون محطته الدائمة خلال زياراته للإمارات.

وأشار لامونت إلى أن الإمكانات المتوفرة بالنادي تؤكد اهتمام قيادة الإمارات بـ "أصحاب الهمم" وتمكينهم الكامل في المجتمع، موجها الشكر لإدارة نادي دبي لأصحاب الهمم على إتاحة الفرصة له للتدريب بالمضمار، متمنيا التوفيق لأبطال النادي في الألعاب المختلفة من أجل تحقيق طموحاتهم.

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