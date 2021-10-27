«أسبوع أبوظبي للتحدي» يختتم السبت

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يختتم «أسبوع أبوظبي للتحدي» فعالياته السبت المقبل بنزالات «يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا» في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتشهد الفعالية تعاون المدرب السابق لأحد أشهر أبطال «يو إف سي» جورج سانت بيير، مع لزاز، نجم «يو إف سي» في فئة الوزن المتوسط، والذي يحمل ثمانية انتصارات بالضربة القاضية في بطولات احترافية للفنون القتالية المختلطة، لمنح المشاركين في تجارب «إسكيب آند إيفولف» فرصة اكتشاف أسرار هذه الرياضات، وتطوير قدراتهم ولياقتهم البدنية خلال جلسات تدريب شاملة تركّز على مهارات الهجوم والقتال.

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