الصربي ميريك خبيراً للمراحل السنية في نادي الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الإمارات تعيين الصربي ميلان ميريك خبيراً للمراحل السنية لكرة القدم، وذلك في إطار سعي الشركة لتطوير المراحل السنية في النادي. وذكرت في بيان صحافي أن ميريك سبق له العمل في برامج مماثلة مع العديد من الأندية. وقالت إن الخبير الصربي المتخصص في اكتشاف المواهب يملك شهادة الماجستير في تدريب كرة القدم وشهادات التدريب من الاتحاد الصربي وشهادة معتمدة من اتحاد الكشافة المحترفين للفئات السنية، ولديه مؤهلات تدريب واكتشاف مع المنتخبات الصربية والاسترالية وجزر المالديف، كما يملك مؤهلات التحليل والتكتيك وإعداد الاستراتيجيات للمراحل السنية.

من جانبه أكد ميلان ميريك أنه سعيد بالعمل مع نادي الإمارات، وأنه لمس رغبة كبيرة من مسؤولي النادي في تنفيذ كل البرامج والخطط الفنية التي ترتقي بقطاع المراحل السنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news