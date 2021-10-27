«حيان» بطل بكأس زايد في تولوز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فاز «حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل، بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتحدي البريدرز الفرنسي الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز ضمن المهرجان العالمي.

وشارك في السباق، البالغ طوله 2200 متر، سبعة خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على الجائزة المالية البالغة 45 ألف يورو، وكانت تسعي لحجز أماكن لها في السباقات الكبرى، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق.

وواصل «حيان»، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة أورتيز مندزابل، تسلق سلم الشهرة عندما حقق فوزه الثاني على التوالي بكأس زايد، بعد فوزه بنسخة ميلان بإيطاليا.

وسجل البطل «حيان»، البالغ من العمر ست سنوات، والمنحدر من نسل «منجز» والفرس «دعوة»، زمناً قدره 2:28:70 دقيقة.

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