هيلمان: لاعبو الوصل لا يقدمون كل ما لديهم بسبب ضغط المباريات

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

قال مدرب فريق الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، إن «لاعبي الوصل لا يقدمون كل ما عندهم في الموسم الجاري بسبب ضغط المباريات»، وأبدى المدرب سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه على بني ياس بهدفين دون رد، في إياب الدور الأول في كأس رابطة المحترفين، وبلوغ الفريق الدور المقبل. وكرر الوصل تفوقه على بني ياس أول من أمس، بعدما كان فاز في لقاء الذهاب بأبوظبي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وقال هيلمان في مؤتمر صحافي: «أتوجه بالتهنئة إلى لاعبي الوصل، ونستحق الفوز والتأهل، بعدما كنا الأفضل في الذهاب والإياب أمام بني ياس، والأهم أننا حققنا الهدف الذي كنا نسعى إليه، وهو التأهل إلى ربع النهائي».

وأضاف: اللاعبون لن يقدموا كل ما لديهم بنسبة 100% بسبب ضغط جدول المباريات، وهذا يتسبب في شعور العديد من اللاعبين بالإرهاق، لذلك سنعمل على تجهيزهم فنياً وبدنياً ونفسياً، وتركيزنا على استشفاء اللاعبين بصورة سليمة. وختم تصريحاته قائلاً: لدي ثقة كبيرة بإمكاناتهم وقدرتهم على الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة، ولكن كما ذكرت يجب أن يكون تركيزنا على تجهيز اللاعبين بصورة جيدة.

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