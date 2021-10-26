12 ميدالية ملونة للإمارات في ثالث أيام البطولة العربية للسباحة

المصدر: الإمارات اليوم

حققت الإمارات 12 ميدالية ملونة مع ختام اليوم الثالث من البطولة العربية للسباحة المقامة في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وذلك بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين في انتظار الحصاد النهائي للمنتخب الوطني بختام منافسات يوم غد الأربعاء، ونجح يوسف المطروشي سباح المنتخب الوطني في إضافة ذهبية ثالثة شخصية له ليزيد من غلته في البطولة بثلاث ذهبيات.

وأضاف يوسف المطروشي مساء اليوم ذهبية 200 متر فراشة، وحل السباح سالم غالب في المركز الثاني والميدالية الفضية، كما أضاف السباح محمد راشد فضية 100 متر صدر إضافة إلى فضية التتابع في سباق( 4 في 100 متر حرة)، لتضاف الميداليات السابقة إلى سجل المنتخب الوطني للسباحة في البطولة.

من جهته أبدى رئيس اتحاد الإمارات للسباحة سلطان السماحي سعادته "بالمستوى الذي ظهر عليه سباحي المنتخب الوطني والبطولة بشكل عام، خاصة في ظل تواجد كافة أعضاء الاتحاد العربي للسباحة، من 18 دولة وهو عدد كبير أعاد لنا الحياة الحياة الرياضية بعد توقف كبير، وأشار إلى أن اعتماد البطولة لتكون مؤهلة إلى بطولة العالم للسباحة في أبوظبي ديسمبر المقبل، زاد من أهمية المنافسات وشجع السباحين على تقديم أفضل ما لديهم في المنافسات". وتوجه السماحي بالتهنئة إلى كافة السباحين الذين أثبتوا أن هناك تحسن كبير في الأرقام الشخصية الخاصة بهم.

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