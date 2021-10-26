رود وشابوفالوف يشاركان للمرة الأولى في «تنس مبادلة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن اسمين جديدين ضمن قائمة اللاعبين العالميين المشاركين في دورتها الـ13، التي ستفتح الأبواب أمام المشجعين لعيش حماسة المباريات التي يستضيفها مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بين 16 و18 ديسمبر المقبل.

وقالت في بيان، أمس: «سينضمّ أول لاعبين من الرجال إلى أبرز بطولات التنس للمحترفين في منطقة الخليج، وهما كاسبر رود، أول لاعب نرويجي يفوز بلقب رابطة محترفي التنس، والمصنف الثامن عالمياً؛ ودينيس شابوفالوف المضنف 13 عالمياً، الذي نجح في الوصول هذا العام، ولأول مرة في مسيرته إلى منافسات نصف نهائي بطولة ويمبلدون».

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