«أصايل ليب» يظفر بكأس الوثبة في أجين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حصد المهر «أصايل ليب» لفيصل جورجي، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري فريدريك بوا»، أمس، في مضمار أجين في فرنسا، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين محلياً وعالمياً للاهتمام بالخيول العربية الأصيلة.

وشارك في السباق لمسافة 2200 متر، البالغة جوائزه 12 ألف يورو، 11 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بصورة مثيرة للفوز، حتى إن الفارق بين صاحب المركزين الأول والرابع، لم يتعدَّ طولاً واحداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news