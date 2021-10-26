زيزو يكسب 500 ألف درهم بعد الفوز بـ «تنس تاي بريك تنز دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز اللاعب زيزو بيرغز، الجمعة الماضي، ببطولة التنس «تاي بريك تنز دبي» الافتتاحية، من تقديم «زون»، نسخة المنافسات القصيرة والسريعة من رياضة كرة المضرب، التي أقيمت في «كوكا كولا أرينا» في «سيتي ووك» - دبي. وكسب اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 22 سنة، اللقب بعد مباراة قوية أمام النجم الأميركي تايلور فريتز، حيث أنهى المنافسات بكسب 11 نقطة مقابل 9 نقاط، لمصلحة فريتز، ما أكسبه جائزة البطولة البالغة قيمتها 500 ألف درهم.

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