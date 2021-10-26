شباب الأهلي يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة البطائح

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حقق شباب الأهلي «حامل اللقب» انتصاراً عريضاً على البطائح، تخطى خلالها حاجز الـ100 نقطة، والفوز «110-89»، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت أيضاً نجاح النصر في الفوز على مضيفه الوصل «90-55»، وانتصار الشارقة على الوحدة «79-72» في مباراة جمعتهما على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي. وحافظت فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر على شراكتها على صعيد المركز الأول برصيد سبع نقاط لكل منها، بفارق النقطتين عن كل من البطائح والوصل والوحدة، التي تشاركت بدورها المركز الرابع.

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