المطروشي وسارة عكاشة يهديان الإمارات ذهبيتين في «السباحة العربية»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ أبوظبي

حصد البطل الإماراتي يوسف المطروشي الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي، بعدما فاز بسباق 200 متر حرة فئة 16-18 سنة، كما فازت سباحة المنتخب الوطني سارة عكاشة بأول ذهبية عربية في 200 متر حرة فئة 16-18 سنة.

وحقق المطروشي زمناً قدره 1:49:80 دقيقة، كما حققت سارة عكاشة زمناً قدره 2:09:14 دقيقة، كما فازت الإمارات بذهبية سباق التتابع 4 × 50 متر متنوع، ليصل عدد الميداليات الإجمالي إلى ست ميداليات.

وكانت البطولة العربية قد انطلقت صباح الأحد الماضي، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء، ويتنافس فيها 174 سباحاً من 17 دولة عربية. وحضر حفل الافتتاح حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، الذي أشاد بالبطولة العربية وبالعدد الكبير من الدول العربية المشاركة في أول تجمع بعد الانتهاء من جائحة كورونا، وأبدى المسلم سعادته بتنظيم البطولة على أرض أبوظبي التي ستستضيف بطولة العالم في ديسمبر المقبل وبالإمكانات المسخّرة لنجاح البطولة.

من جانبه، أكد البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي، سعادته بالوجود في البطولة العربية للسباحة، حيث حرص على الحضور والمنافسة مع السباحين للتتويج بالميداليات، وأشار البطل الأولمبي إلى أن طموحه بعد الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بسباق 1500 متر هو تحطيم الرقم الأولمبي العالمي في هذا السباق، وهو الذي يعمل عليه حالياً ويخطط له.

وقال الحفناوي لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بالوجود في أبوظبي، وحرصت على المشاركة في البطولة العربية، وهي جزء من خطة الإعداد الخاصة بي، لاحظت تحسناً كبيراً في مستوى السباحين العرب خلال البطولة، وأتوقع أن يظهر سباحون مميزون خلال البطولة الحالية، طموحي لن يتوقف على الفوز بالميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو، وإنما تحطيم الرقم الأولمبي العالمي».

• المنتخب الوطني فاز بذهبية سباق التتابع 4 × 50 متر متنوع.

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