الإمارات يستضيف العين في ختام مرحلة الإياب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تختتم اليوم مرحلة إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، بمباراة الإمارات وضيفه العين، عند الساعة 18:15، ويدخل العين المباراة بأفضلية هدفي جولة الذهاب، لذا يسعى لمواصلة الفوز للعبور للدور الثاني، وسط أداءات مميزة من لاعبيه في الفترة الأخيرة. في المقابل يعلم فريق الإمارات صعوبة المواجهة أمام الضيوف، إلا أن الفوز هو طموحهم المشروع في تلك المواجهة المرتقبة.

فيما تم تأجيل مباراة الوحدة وخورفكان إلى يوم 7 نوفمبر المقبل.

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