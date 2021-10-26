الوحدة ينهي عقد تين كات.. ثالث مدرب يرحل عن الدوري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أنهى الوحدة، أمس، خدمات مدربه الهولندي هينك تين كات، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لفريقه الأول، وقال في بيان صحافي على «تويتر»: «الوحدة ينهي التعاقد مع المدير الفني هينك تين كات بالتراضي».

وأصبح تين كات ثالث مدرب تتم إقالته في دوري أدنوك للمحترفين، بعد السوري محمد قويض (الظفرة)، وعبدالعزيز العنبري (الشارقة).

وكان الوحدة قد ودّع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي بخسارة ثقيلة أمام النصر السعودي 1-5، ويحتل حالياً المركز السادس في الدوري برصيد 11 نقطة، وبفارق ست نقاط عن العين المتصدر، بعد مرور سبع جولات على البطولة.

وكان تين كات (66 عاماً)، عاد لتدريب الوحدة في مارس الماضي، بعدما كان قاده أيضاً لفترة ستة أشهر من يناير حتى يونيو.

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