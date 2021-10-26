بيع حذاء مايكل جوردان بـ 1.5 مليون دولار

بيع حذاء انتعله نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان، في بداية مسيرته، بنحو 1.5 مليون دولار، مع تحقيق سعر قياسي في المزادات على الأحذية التي تمّ انتعالها خلال مباريات، وفق ما أعلنت «سوذبيز».

وانتعل بطل كرة السلة الأميركية هذا الحذاء الأبيض والأحمر، خلال المباراة الخامسة من موسمه الأول مع فريق «شيكاغو بولز»، ومذاك اشتهر الحذاء في الملعب وخارجه.

وتشهد سوق الأحذية الرياضية النادرة التي كانت ضيقة النطاق قبل 10 سنوات ازدهاراً كبيراً، مثيرة اهتمام هواة الجمع والجمهور العريض على حدّ سواء. والحذاء الموقّع الذي بيع أول من أمس، أنتج قبل البدء بتصميم سلسلة «إير جوردنز»، وقد انتعل مايكل جوردان هذا الطراز من الأحذية المصمّمة من بيتر مور بين 1984 و1985، فضلاً عن نسخات معدّلة في 1986.

لاس فيغاس Àأ.ف.ب

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