الوحدة يستغني عن خدمات تين كات بعد خماسية النصر السعودي.. و"سادس الدوري"

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، عن إنهاء عقد المدرب الهولندي هينك تين كات بالتراضي، بعد أيام من الخسارة الثقيلة للفريق أمام نظيره النصر السعودي 1-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "مرسول بارك"، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولم يحقق الوحدة أيضاً النتائج المتوقعة منه في دوري أدنوك للمحترفين، إذ فاز في مباراتين فقط مقابل التعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة، ويحل في المركز السادس على لائحة الترتيب متأخراً بفارق ست نقاط عن العين المتصدر بـ17 نقطة.

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