متفرقات.. تأهل منتخب التنس للمجموعة الـ 3 في «كأس ديفيز»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز المنتخب الوطني للتنس على منتخب تركمانستان بمباراتين مقابل مباراة واحدة، ضمن الدور النهائي لكأس ديفيز للتنس المقامة في مملكة البحرين. ونجح «أبيض التنس» في مغادرة المجموعة الرابعة والتأهل للمجموعة الثالثة على مستوى قارة آسيا، بعد أن فاز على كل من منتخبات غوام والبحرين وتركمانستان مقابل خسارة واحدة أمام السعودية. وبارك الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، للأسرة الرياضية تأهل المنتخب للمجموعة الثالثة، ووصف ذلك بأنها خطوة جيدة في طريق تطوير أداء ونتائج لاعبي المنتخبات الوطنية.

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