العروبة واتحاد كلباء.. لقاء ثالث في 10 أيام

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

يلتقي العروبة مع اتحاد كلباء للمرة الثالثة خلال 10 أيام فقط، بعدما تقابلا في ذهاب مسابقة كأس الرابطة، وفاز كلباء بأربعة أهداف دون مقابل، ما يجعل من مهمة تأهله أكثر سهولة من العروبة، الذي سيحتاج إلى تحقيق الفوز بفارق أربعة أهداف للجوء إلى ضربات الترجيح، أو خمسة أهداف وأكثر للتأهل، ما يعتبر أمراً بالغ الصعوبة.

وكان الفريقان قد تواجها، أخيراً، ضمن بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وفاز اتحاد كلباء 2-1.

وعلى الرغم من نتيجة مباراة الذهاب، إلا أن مباراة الإياب ستكون لها أهمية أخرى، كونها تجمع فريقين جارين، وستظهر قوية من دون النظر إلى النتيجة، لرغبة العروبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

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