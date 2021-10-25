4 مواجهات حاسمة في كأس الرابطة أبرزها الشارقة وعجمان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتدم المنافسة في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، اليوم، بإقامة أربع مباريات تحدّد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، تتصدّرها مواجهة الشارقة وضيفه عجمان، الساعة 18:15، (الذهاب 2-2)، ويتقابل في التوقيت نفسه الوصل مع بني ياس في زعبيل (الذهاب 2-1 للوصل)، فيما يستقبل النصر نظيره الظفرة عند الساعة 18:15 على استاد آل مكتوم (الذهاب 3-1 للنصر)، ويستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان في التوقيت نفسه العروبة مع اتحاد كلباء (الذهاب 4-صفر لكلباء).

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