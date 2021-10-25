الدور ربع النهائي في انتظار المتأهلين
4 مواجهات حاسمة في كأس الرابطة أبرزها الشارقة وعجمان
تحتدم المنافسة في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، اليوم، بإقامة أربع مباريات تحدّد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، تتصدّرها مواجهة الشارقة وضيفه عجمان، الساعة 18:15، (الذهاب 2-2)، ويتقابل في التوقيت نفسه الوصل مع بني ياس في زعبيل (الذهاب 2-1 للوصل)، فيما يستقبل النصر نظيره الظفرة عند الساعة 18:15 على استاد آل مكتوم (الذهاب 3-1 للنصر)، ويستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان في التوقيت نفسه العروبة مع اتحاد كلباء (الذهاب 4-صفر لكلباء).
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