النصر يدخل مواجهة الظفرة مرتاح البال

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستقبل فريق النصر نظيره الظفرة في استاد آل مكتوم، والأمل يحدوه للتأهل إلى ربع النهائي، إذ يدخل مرتاح البال بعدما فاز على أرض خصمه في الذهاب بنتيجة 3-1، إلا إذا قرر فريق الظفرة أن يقدّم مفاجأة في المباراة.

فوز النصر في مباراة الذهاب يعطي المدرب الأرجنتيني دياز الثقة للتعامل مع المباراة وتدوير اللاعبين بشكل جيد، لكن المدرب أكد أن النصر يحترم فريق الظفرة، وسيقدم مباراة قوية من دون أي تهاون، بالنظر إلى النتيجة السابقة.

في المقابل، يحتاج الظفرة إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف، وهو أمر يصعب تحقيقه عملياً نظراً لما يملكه النصر من إمكانات ولاعبين.

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