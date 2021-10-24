متفرقات.. مونديال حل مسائل الشطرنج و«عمومية الاتحاد الدولي» في ضيافة الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

نالت الإمارات شرف استضافة وتنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، حيث يستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج في 2022.

ونال الملف غالبية أصوات ممثلي الدول التي حضرت التصويت في جزيرة رودوس باليونان، بمشاركة ممثل الإمارات في الاتحاد الدولي، الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ومحمد الزعابي، نائب رئيس مجلس الإدارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news