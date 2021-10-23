فوز العربي ودبا الحصن في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

فاز العربي على ضيفه مسافي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإماراتي، ليصبح رصيده تسع نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد مسافي عند أربع نقاط.

سجل للعربي راشد السعدي في الدقيقة66، وخليفة الفلاسي 73، وسجل لمسافي منصور عبد الله 49.

وحقق دبا الحصن فوزا مثيرا على ضيفه «جلف إف سي» باربعة أهداف لثلاثة، ليصبح رصيد الحصن سبع نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جلف إف سي عند ست نقاط.

سجل لدبا الحصن العماني محمد المربوعي (هدفان) وكولي ريتشارد والبرازيلي موراو، وسجل أهداف «جلف إف سي» البحريني السيد محمد (هدفان) والبرازيلي سانتانا.

وفي مباراة ثالثة تعادل سيتي مع مستضيفه الجزيرة الحمراء بهدف لمثله، وسجل كينجسلي لفريق ستي، وسجل للجزيرة الحمراء علي حسن، ليحصل كل فريق على نقطته الأولى.

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