نقطة تهدي الوحدة الفوز الأول في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

احتاج فريق الوحدة لكرة السلة إلى حسم نتيجة الشوط الإضافي «11-10»، لضمان انتصاره الأول في الدوري، وجاء على حساب مضيفه الوصل بنتيجة «91-90»، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل «80-80»، وأقيمت أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي.

وشهدت الجولة تعرض شباب الأهلي للخسارة الأولى أمام النصر «80-84»، قبل أن ينجح الشارقة في حسم «ديربي الإمارة الباسمة»، بفوزه على البطائح «84-71».

وأدت خسارة شباب الأهلي إلى تجمد رصيده عند النقطة الخامسة، والدخول في شراكة على صعيد المركز الأول مع كل من الشارقة والنصر، وليهدي الانتصار الأول فريق الوحدة حصد النقطة الرابعة، والدخول في شراكة على المركز الرابع مع كل من الوصل والبطائح.

• شباب الأهلي تعرض للخسارة الأولى في الدوري أمام النصر.

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