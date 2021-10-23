دراجو خورفكان يسيطرون على سباق الناشئين بدبا الحصن

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

شهد سباق دبا الحصن للدراجات الهوائية، الذي نظّمه اتحاد الدراجات، بالتعاون مع نادي دبا الحصن، صباح أمس، سيطرة دراجي خورفكان على المراكز الأولى في سباق الناشئين، بعد فوز إبراهيم الرفاعي بالمركز الأول، تلاه عبدالرحمن صلاح، وخالد مصطفى ثالثاً. وفي سباق الأشبال، فاز محمد نبهان من دبا الحصن، ثم خلفان الزعابي من كلباء ثانياً، ومحمود صلاح من خورفكان ثالثاً. وفي ختام السباقات، قام رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة بتكريم الفائزين.

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