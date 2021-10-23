النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

حلّق فريق النصر بلقب كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، أمس، بعد فوزه على شباب الأهلي في المباراة النهائية، بثلاثة أشواط نظيفة في اللقاء الذي أقيم في الصالة المغلقة بملعب نادي الوصل في زعبيل.

واستحق «العميد» التتويج باللقب، عطفاً على المستوى المقنع للاعبيه خلال المباراة النهائية، إذ كانوا الطرف الأفضل على مدار الأشواط الثلاثة، ولم يمنحوا منافسيهم فرصة العودة لأجواء المباراة.

يذكر أن النصر كان قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه السهل على العين بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً، ضمن الدور نصف النهائي.

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