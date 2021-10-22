كامارا يفرض نفسه بقوة صانعا لانتصارات كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فرض المقيم الغيني عثمان كامارا نفسه بقوة صانعا لانتصارات فريق كلباء في الموسم الحاليK وذلك بعد ان اسهم بفوزي كلباء على العروبة في ذهاب كأس رابطة المحترفين برباعية قاسية، وأيضا على نفس الفريق في الجولة السابعة لدوري أدنوك حين سجل هدفا وصنع آخر، خلال فوز كلباء 2-1 على العروبة.

وفي المباراتين اسهم كمارا بتسجيل ثلاثة اهداف، وصناعة هدفين من اصل ستة اهداف تم تسجيلها. وكان كامارا قد التحق بالفريق، قادما من الشارقة على سبيل الاعارة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

بدوره قال عضو شركة كلباء والمتحدث الاعلامي الرسمي عيسى موسى بن هويدن لـ"الإمارات اليوم": الارجنتيني برايان راميريز تعرض لاصابة خفيفة في العضلة الخلفية وفقا للفحوصات الطبية، التي خضع لها بعد المباراة، وسيحتاج نحو شهر واحد للعلاج والاستشفاء.

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