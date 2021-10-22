18 فعالية رياضية في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ وام

تبدأ دبي استضافة مباريات كأس العالم للكريكيت للرجال، بداية من الغد، حيث تقام مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب جزر الهند الغربية، وهي الأولى من بين 12 مباراة ستقام في استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضة، تتبعها في اليوم التالي القمة المرتقبة على المستوى العالمي بين منتخبي الهند وباكستان، التي ستقام بعد غد، وتحظى بمتابعة أكثر من مليار مشاهد من جميع قارات العالم، ستتجه أنظارهم إلى دبي لمتابعة اللقاء الأقوى والأشهر، قبل أن تختتم البطولة في 14 نوفمبر، حيث تختتم المباراة النهائية للبطولة على استاد دبي للكريكيت أيضاً.

وتشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع المزيد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث ستقام 18 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية في مختلف مناطق دبي، سيشارك فيها الآلاف من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف الأعمار والجنسيات. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمدربي السباحة بالشرق الأوسط، وستقام على هامش المؤتمر دورة تأهيلية لمدربي السباحة للحصول على درجة المستوى الخامس في التدريب، المعتمدة من الجمعية الأميركية للسباحة.

كما تقام بطولة سترايكس للبادل تنس في المدرسة السويسرية بالجداف، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، وتنظمها أكاديمية سترايكس الرياضية، وينظم النادي الهندي بدبي فعالية أكوا يوجا في مقره بمنطقة عود ميثاء، اليوم وغداً، وتنظم أكاديمية كوزمس بطولة الإمارات للريشة الطائرة اليوم، كما تنظم أكاديمية فونيكس الرياضية، اليوم، بطولة بادوين للريشة الطائرة بمقر الأكاديمية في منطقة القوز.

ويشارك أكثر من 1000 عدّاء في سباق نصف ماراثون دبي فستيفال سيتي، الذي ينطلق في الساعة السادسة صباح اليوم، وتنظمه شركة «ريس مي» في منطقة دبي فستيفال سيتي.

وتقام، اليوم، بطولة إعمار لكرة الطاولة التي تنظمها مجموعة إعمار العقارية في ملاعب مارينا بروميناد، كما ينظم مركز إرادة للعلاج والتأهيل، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، سباق إرادة للدراجات الهوائية لمسافة 65 كيلومتراً في جزيرة ديرة، وترايثلون جريت تونيك على شاطئ الممزر، وتنظم أكاديمية هاملتون بطولة هاملتون للسباحة في مجمع حمدان الرياضي، اليوم وغداً، كما ينظم نادي سفن الرياضي بطولة الكروسفت للسيدات بمقره في منطقة القوز، كما تقام بطولة «تاي بريك تنز» للتنس السريع في «كوكاكولا أرينا». وتنطلق، اليوم، أيضاً منافسات بطولة كأس العالم للشركات لكرة القدم، التي تنظمها شركة انسبراتوس في مدينة دبي الرياضية، كما تقام بطولة «كينغ آند كوين» للسباحة المفتوحة في نخلة جميرا، وتتواصل سباقات الدراجات الهوائية، غداً، في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة المرموم، كما تقام بطولة سالسا للملاكمة في فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

• قمة كأس العالم للكريكيت تجمع بين الهند وباكستان في دبي الأحد المقبل.

• 1000 عدّاء يشاركون في سباق نصف ماراثون دبي فستيفال سيتي صباح اليوم.



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